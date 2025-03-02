Новосибирских водителей ждет ряд изменений с 1 марта

Документ, исключающий ОСАГО из документов для учёта, также отменяет пункт о 10 днях, которые давались на приобретение полиса. А именно — п. 2 ст. 4 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ признаётся с 1 марта утратившим силу. Страховку нужно приобретать с первого же дня после приобретения машины. И если вам нужно показать автомобиль в ГИБДД, он должен приехать туда застрахованным либо на эвакуаторе.