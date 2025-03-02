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Новосибирских водителей ждет ряд изменений с 1 марта

Несколько новых законов уже вступили в силу.

Источник: РИА "Новости"

С 1 марта для новосибирских водителей и автомобилистов из других регионов изменится ряд правил.

Теперь при регистрации не нужно будет предъявлять полис ОСАГО. «Автогражданка» не потребуется не только для регистрации в ГИБДД нового автомобиля, но и для постановки на учёт машины, купленной на вторичном рынке или полученной в наследство.

Но всё же новое правило вовсе не означает, что можно ездить по дорогам без страховки. Закон об ОСАГО не позволял этого и раньше, но автомобилисты не спешили приобретать полис до регистрации. Теперь правила ужесточились.

Документ, исключающий ОСАГО из документов для учёта, также отменяет пункт о 10 днях, которые давались на приобретение полиса. А именно — п. 2 ст. 4 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ признаётся с 1 марта утратившим силу. Страховку нужно приобретать с первого же дня после приобретения машины. И если вам нужно показать автомобиль в ГИБДД, он должен приехать туда застрахованным либо на эвакуаторе.

Также с 1 марта изменяются правила проведения регистрационных действий в Госавтоинспекции. В регулирующие постановку на учёт законы и подзаконные акты внесён ряд поправок.

Прекратить регистрацию в любой момент по заявлению разрешается только автодилерам для продаваемых автомобилей и собственникам, чьи машины были похищены или угнаны.

Помимо этого, с 1 марта также появляется возможность снять с учёта машину не только после её утилизации, но и после гибели или уничтожения. Это делается по заявлению либо самого гражданина, либо уполномоченной организации.

Если договор купли-продажи заключается в простой письменной форме, то регистрацию ТС можно прекратить только после личного предъявления в ГИБДД оригинала договора и только спустя 10 дней со дня продажи автомобиля.

Если вы заключили договор купли-продажи машины через портал Госуслуг или загрузили туда заверенную нотариусом версию документа либо решение суда, которым машина снимается с учёта, регистрация прекращается день в день.