Новосибирских водителей ждет ряд изменений с 1 марта

С 1 марта для новосибирских водителей и автомобилистов из других регионов изменится ряд правил.
Теперь при регистрации не нужно будет предъявлять полис ОСАГО. «Автогражданка» не потребуется не только для регистрации в ГИБДД нового автомобиля, но и для постановки на учёт машины, купленной на вторичном рынке или полученной в наследство.
Но всё же новое правило вовсе не означает, что можно ездить по дорогам без страховки. Закон об ОСАГО не позволял этого и раньше, но автомобилисты не спешили приобретать полис до регистрации. Теперь правила ужесточились.
Документ, исключающий ОСАГО из документов для учёта, также отменяет пункт о 10 днях, которые давались на приобретение полиса. А именно — п. 2 ст. 4 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ признаётся с 1 марта утратившим силу. Страховку нужно приобретать с первого же дня после приобретения машины. И если вам нужно показать автомобиль в ГИБДД, он должен приехать туда застрахованным либо на эвакуаторе.
Также с 1 марта изменяются правила проведения регистрационных действий в Госавтоинспекции. В регулирующие постановку на учёт законы и подзаконные акты внесён ряд поправок.
Прекратить регистрацию в любой момент по заявлению разрешается только автодилерам для продаваемых автомобилей и собственникам, чьи машины были похищены или угнаны.
Помимо этого, с 1 марта также появляется возможность снять с учёта машину не только после её утилизации, но и после гибели или уничтожения. Это делается по заявлению либо самого гражданина, либо уполномоченной организации.
Если договор купли-продажи заключается в простой письменной форме, то регистрацию ТС можно прекратить только после личного предъявления в ГИБДД оригинала договора и только спустя 10 дней со дня продажи автомобиля.
Если вы заключили договор купли-продажи машины через портал Госуслуг или загрузили туда заверенную нотариусом версию документа либо решение суда, которым машина снимается с учёта, регистрация прекращается день в день.