Аппарат Blue Ghost 1 передал первую фотографию с Луны после посадки

Уже несколько лет NASA пытается вырастить частную компанию, которая бы могла отправить груз на Луну за умеренную плату и не разбить его. Наконец это удалось — компания Firefly Aerospace, имеющая украинское прошлое, смогла посадить зонд Blue Ghost 1 в целости и сохранности. На нем расположен набор исследовательских приборов для изучения лунной пыли и температурный щуп для исследования недр. Однако научный потенциал миссии не так важен по сравнению с тем фактом, что теперь на Луну, при желании, может отправить зонд практически кто угодно, даже молодой стартап.