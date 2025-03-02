Премьер-министр Башкирии напомнил о традициях и попросил прощения

Несмотря на идеологические ограничения, люди и тогда находили способы сохранить дух Масленицы. А для нас, ребят, это были просто радостные и веселые дни, когда можно забыть о повседневных хлопотах и насладиться общением с близкими. Этот праздник не только радует людей, но и играет важную роль в укреплении семейных связей, а также в сохранении нашего культурного наследия. Сколько детишек выйдут сегодня вместе с родителями погулять, поучаствовать в народных забавах и вдоволь поесть блинов! Сколько румяных, счастливых лиц!