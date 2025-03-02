Премьер-министр Башкирии напомнил о традициях и попросил прощения

Сегодня Прощеное воскресенье! Это окончание Масленичной недели, после которого наступит Великий пост. В этот день традиционно проходят широкие гулянья и ярмарки, кульминация которых — сжигание чучела зимы, прощание с холодами, всем плохим и неприятным, что случилось за год. А еще, конечно же, блины — символ солнечного света и тепла!
Премьер-министр вспомнил, как в советском детстве праздновали «проводы зимы».
Несмотря на идеологические ограничения, люди и тогда находили способы сохранить дух Масленицы. А для нас, ребят, это были просто радостные и веселые дни, когда можно забыть о повседневных хлопотах и насладиться общением с близкими. Этот праздник не только радует людей, но и играет важную роль в укреплении семейных связей, а также в сохранении нашего культурного наследия. Сколько детишек выйдут сегодня вместе с родителями погулять, поучаствовать в народных забавах и вдоволь поесть блинов! Сколько румяных, счастливых лиц!
Андрей Назаров отметил символичность того, что в этом году окончание Масленицы почти совпало с началом календарной весны.
Закончил свой пост Назаров тем, что попросил прощения.
Простите меня, дорогие друзья. Видит Бог, никого никогда в жизни не хотел обидеть намеренно. Очень хочется, чтобы в это непростое время были забыты старые обиды и все мы, кем бы ни были по своему вероисповеданию, вступили в Великий пост с добрыми помыслами и чистым сердцем. И тогда, я верю, у нас все получится!