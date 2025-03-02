В Перми с 3 марта скорректируют график движения семи автобусных маршрутов

В Перми для улучшения качества обслуживания пассажиров с 3 марта проведут корректировку графика движения семи автобусных маршрутов № 3, № 8, № 30, № 62, № 70, № 71 и № 82.
На маршрутах № 3 «Станция Пермь-1 — м/р Нагорный», № 8 «М/р Крохалева — м/р Садовый», № 30 «М/р Садовый — м/р Парковый — “Тенториум”, № 62 “Станция Осенцы — “Планета” — м/р Нагорный”, № 71 “Ул. Анвара Гатауллина — станция Пермь-1” и № 82 “Ул. Гашкова — м/р Вышка-1 — ул. Грачева — ул. Гашкова” график скорректируют для повышения точности соблюдения расписания.
На маршруте № 70 «Площадь Дружбы — ул. Макаренко» изменят время отправления первого рейса из микрорайона Ива. В городском департаменте транспорта это объяснили обеспечением возможности пересадки пассажиров на маршрут № 81 «Ул. Сапфирная — станция Пермь-2».
Также с 3 марта запустят временные маршруты автобусов № 42 и № 43. Автобусы особо большого класса выйдут на маршруты по будням в пиковые часы.