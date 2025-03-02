В Перми с 3 марта скорректируют график движения семи автобусных маршрутов

На маршруте № 70 «Площадь Дружбы — ул. Макаренко» изменят время отправления первого рейса из микрорайона Ива. В городском департаменте транспорта это объяснили обеспечением возможности пересадки пассажиров на маршрут № 81 «Ул. Сапфирная — станция Пермь-2».