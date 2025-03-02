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Огромное чучело сожгли в центре Новосибирска

В столице Сибири завершаются праздничные мероприятия в честь Масленицы.

Источник: Сиб.фм

Огромные чучело сожгли в Центральном парке Новосибирска. Куклу поставили в центр площадки, где зимой — каток, а летом — фонтан. Гости события распределись в нескольких метрах, но за забором, чтобы увидеть происходящее своими глазами.

В какой-то момент была дана команда «Поджигай!» и специально обученный человек подошел к кукле, чтобы поджечь. Чучело вспыхнуло в считанные секунды. Гости ахнули! Дети завороженно смотрели на происходящее, а взрослые прощались к зимой, которая в этом году по своей температуре оказалась мягкой, без леденящих морозов.

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