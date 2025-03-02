Огромное чучело сожгли в центре Новосибирска

В какой-то момент была дана команда «Поджигай!» и специально обученный человек подошел к кукле, чтобы поджечь. Чучело вспыхнуло в считанные секунды. Гости ахнули! Дети завороженно смотрели на происходящее, а взрослые прощались к зимой, которая в этом году по своей температуре оказалась мягкой, без леденящих морозов.