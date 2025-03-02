Звезда «Родниной» Самохина посоветовала молодым артистам запастись терпением

— Первый фильм, который произвел на меня большое впечатление и который я пересматриваю по сей день, — это «Кин-дза-дза!» Данелии. Я была в невероятном восторге от того, как круто в СССР сняли антиутопию! Каждый раз, когда я пересматриваю этот фильм, нахожу в нем что-то совершенное иное, новое. Помню, как первый раз посмотрела фильмы Тарковского. Я была под очень сильным впечатлением от «Андрея Рублева»… Даже не буду ничего говорить, этот фильм просто надо смотреть. Такие же сильные эмоции у меня вызвала картина «Иди и смотри» Элема Климова. Это так страшно, так жутко, но это очень сильное кино, которое нужно посмотреть. Знаете, есть такая категория фильмов, после которых совсем не хочется разговаривать. Просто хочется привести свои мысли в порядок и понять, что ты сейчас посмотрел. И в этот момент тобой управляют только чувства. Вот такие фильмы я обожаю и считаю их искусством.