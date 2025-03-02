Омичей научат пользоваться электронными госуслугами

В омском МФЦ заработала воскресная школа электронных услуг. В этом формате консультанты МФЦ будут обучать всех желающих подаче заявлений на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал Госуслуг. Кроме того, омичам расскажут о других доступных сервисах госорганов и правилах безопасности при работе с личными данными.