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Омичей научат пользоваться электронными госуслугами

В МФЦ Омска открылась школа для желающих научиться пользоваться госуслугами онлайн.

Источник: Комсомольская правда

В омском МФЦ заработала воскресная школа электронных услуг. В этом формате консультанты МФЦ будут обучать всех желающих подаче заявлений на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал Госуслуг. Кроме того, омичам расскажут о других доступных сервисах госорганов и правилах безопасности при работе с личными данными.

Как отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская, в современном мире умение пользоваться электронными услугами становится не только важным, но и необходимым навыком.

Воскресная школа работает каждое воскресенье с 9:00 до 12:00. Занятия проходят в секторе пользовательского сопровождения центров «Мои документы» по трем адресам:

— ул. Масленникова, д. 58;

— ул. Б. Хмельницкого, д. 283/3;

— пр. Комарова, д. 11/1.