Омичей научат пользоваться электронными госуслугами

В омском МФЦ заработала воскресная школа электронных услуг. В этом формате консультанты МФЦ будут обучать всех желающих подаче заявлений на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал Госуслуг. Кроме того, омичам расскажут о других доступных сервисах госорганов и правилах безопасности при работе с личными данными.
Как отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская, в современном мире умение пользоваться электронными услугами становится не только важным, но и необходимым навыком.
Воскресная школа работает каждое воскресенье с 9:00 до 12:00. Занятия проходят в секторе пользовательского сопровождения центров «Мои документы» по трем адресам:
— ул. Масленникова, д. 58;
— ул. Б. Хмельницкого, д. 283/3;
— пр. Комарова, д. 11/1.