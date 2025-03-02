Синоптики сказали, когда в Беларусь придет резкое потепление до +12 градусов. Подробности сообщает портал pogoda.by.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков, потепления до +11 градусов стоит ждать уже во вторник, 4 марта, по южной части страны. Вместе с тем по северу днем будет от +2 градусов. В ночные часы температура воздуха составит от −2 до +3 градусов.
Синоптики отмечают, что за погоду в Беларуси будут отвечать фронтальные разделы и теплые воздушные массы атлантического происхождения. Будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут осадки в виде мокрого снега, дождя. Ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер окажется западным порывистым. А в ночные часы и днем на большей части Беларуси будет сильный порывистый ветер.
Вместе с тем в среду, 5 марта, воздух днем по юго-западной части прогреется до +12 градусов. По северной части прогнозируется от +3 градусов. Ночью температура воздуха окажется от −2 до +4 градусов. На большей части странны пройдут осадки: мокрый снег, дождь. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет западный порывистый, во многих районах — сильный порывистый.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде на первую неделю марта: «Весна наступит с существенным опережением графика».
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье 2 марта, когда говорят «Бог простит, и я прощаю».
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