Синоптики сказали, когда в Беларусь придет резкое потепление до +12 градусов

Синоптики отмечают, что за погоду в Беларуси будут отвечать фронтальные разделы и теплые воздушные массы атлантического происхождения. Будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут осадки в виде мокрого снега, дождя. Ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер окажется западным порывистым. А в ночные часы и днем на большей части Беларуси будет сильный порывистый ветер.