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Уровень безработицы в Уфе составил менее одного процента

Ратмир Мавлиев рассказал о низком уровне безработицы.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что в столице Башкирии зарегистрирован низкий уровень безработицы. По предоставленным данным, он достиг всего 0,37%.

По словам руководителя администрации, общая численность безработных составила более двух тысяч человек. Число вакантных мест в то же время достигает 20 тысяч человек.

По словам Мавлиева, важнее всего — приложить максимум усилий, чтобы решить вопрос дефицита кадров.

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