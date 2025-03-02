Уровень безработицы в Уфе составил менее одного процента

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что в столице Башкирии зарегистрирован низкий уровень безработицы. По предоставленным данным, он достиг всего 0,37%.
По словам руководителя администрации, общая численность безработных составила более двух тысяч человек. Число вакантных мест в то же время достигает 20 тысяч человек.
По словам Мавлиева, важнее всего — приложить максимум усилий, чтобы решить вопрос дефицита кадров.
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