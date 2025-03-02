Белорусский врач сказал, что кодирование не поможет навсегда избавиться от алкогольной зависимости

Он добавляет, что на фоне употребления алкогольных напитков поверх кодировок и подшивок человек будет сталкиваться с тяжелыми последствиями, значительными тяжелыми интоксикациями, значительными нарушениями в психоэмоциональном фоне, что может значительно снизить качество жизни.