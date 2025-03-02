Белорусский врач сказал, что кодирование не поможет навсегда избавиться от алкогольной зависимости

Белорусский врач сказал, что кодирование не избавит навсегда от алкогольной зависимости. Подробности в эфире телеканала ОНТ озвучил врач психиатр-нарколог, заведующий 18-го наркологического отделения РНПЦ психического здоровья Сергей Марчук.
— К сожалению, абсолютной методики, которая бы на всю жизнь избавила от этой зависимости, нет, — заявил врач.
Марчук обратил внимание на то, что важная комплексная реабилитация. Речь идет про семью, специалистов, психологов, групп взаимопомощи, психотерапевтов. Он добавил, что существуют методики — кодировки или подшивки.
— Это медикаментозно-психотерапевтическое воздействие. Есть различные методики по типу гипнозов. Либо есть эмоционально-стрессовые кодировки по методу Довженко, — уточнил врач-нарколог.
Он добавил, что также есть медикаментозное введение препаратов: внутримышечные или внутривенные подшивки, когда вводится лекарственный препарат, подавляющий желание употреблять, а также исключающий физическую возможность употреблять за счет усиления интоксикации.
Вместе с тем Марчук обращает внимание на то, что это сопровождающая методика, которая помогает обеспечить человеку дополнительный контроль. Также она помогает уменьшить влечение, желание употреблять алкоголь.
— Но это не включает его ответственность за дальнейшую трезвость, — подчеркивает специалист.
Он добавляет, что на фоне употребления алкогольных напитков поверх кодировок и подшивок человек будет сталкиваться с тяжелыми последствиями, значительными тяжелыми интоксикациями, значительными нарушениями в психоэмоциональном фоне, что может значительно снизить качество жизни.
Тем временем нарколог прокомментировал данные Белстата по потреблению алкоголя: «Белорусы пьют 11,5 литра на человека, тогда как 8 литров считается критическим».
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Кроме того, белорусский врач предупредила о повышении давления из-за употребления закаток.