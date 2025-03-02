Мобильный интернет в Молдове стал медленнее

При составлении рейтинга исследователи протестировали мобильный интернет в 104 странах мира и фиксированный — в 152-х. В итоге выяснилось, что доступ к «всемирной паутине» посредством мобильной связи в Молдове обеспечивается со скоростью 53,63 Мбит/с. В разделе фиксированного интернета страна, как и в январе 2024 года, находится на 41-й позиции с показателем 135,91 Мбит/с.