Мобильный интернет в Молдове стал медленнее

При составлении рейтинга исследователи протестировали мобильный интернет в 104 странах мира и фиксированный — в 152-х. В итоге выяснилось, что доступ к «всемирной паутине» посредством мобильной связи в Молдове обеспечивается со скоростью 53,63 Мбит/с. В разделе фиксированного интернета страна, как и в январе 2024 года, находится на 41-й позиции с показателем 135,91 Мбит/с.
В соседних с Молдовой странах ситуация с интернетом за год также не улучшилась. Румыния опустилась тоже на четыре позиции и находится на 52 месте (75,42 Мбит/с) по скорости мобильного интернета, и на 11-м (238,22 Мбит/с) фиксированного. Украина разместилась на 81 и 71 местах соответственно.
При этом по скорости доступа к фиксированному интернету Молдова опережает такие страны как Великобритания, Австрия, Германия, Италия, Россия. Лидером в категории фиксированного интернета стал Сингапур, где средняя скорость достигает 336,45 Мбит/с. В сфере мобильного интернета первенство удерживают Объединенные Арабские Эмираты.