Спасатели и полиция вышли в рейд по Таганрогскому заливу искать рыбаков

В ГИМС МЧС по Ростовской области напомнили дончанам быть предельно внимательными, выбирая место лова и отдыха, не выходить на лед в темное время суток или при плохой видимости. Одного человека может выдержать лед толщиной минимум 10 сантиметров, а несколько человек — от 15 сантиметров.