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Спасатели и полиция вышли в рейд по Таганрогскому заливу искать рыбаков

Тысячи рыбаков нашли спасатели на льду в Таганроге и у Веселовского водохранилища.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области инспекторы ГИМС МЧС вместе с полицией выходят в рейди по водоемам. Они предупреждают рыбаков и других отдыхающих об опасности весеннего льда.

— Толщина льда на донских водоемах неравномерная, — предупреждают инспекторы ГИМС. — Если на севере области вода промерзла на 20 и более сантиметров, то в южных районах толщина льда местами не более 8 сантиметров, а в некоторых местах образуются незаметные на первый взгляд майны и полыньи.

Активно предупреждают об опасности в акватории Таганрогского залива. Здесь можно встретить много рыбаков, любителей активного отдыха, которые катаются на коньках и тюбингах, играют в хоккей, некоторые просто прогуливаются.

— Если инспекторы ГИМС и сотрудники полиции видят детей на льду без сопровождения родителей, то возвращают их домой. «Конькобежцам» и «хоккеистам» раздают памятки и предупреждают: никогда нельзя быть до конца уверенным в безопасности льда. Под ледяной коркой может скрываться большая опасность.

Тем временем на Веселовском водохранилище спасатели следят за рыбаками. В погожие морозные дни на льду их сотни, и даже тысячи.

— Рейды проводим практически ежедневно. Лед на водохранилище достаточно крепкий, но при повышении дневных температур и солнечной активности его структура быстро меняется.

В ГИМС МЧС по Ростовской области напомнили дончанам быть предельно внимательными, выбирая место лова и отдыха, не выходить на лед в темное время суток или при плохой видимости. Одного человека может выдержать лед толщиной минимум 10 сантиметров, а несколько человек — от 15 сантиметров.