Белорусский врач сказала, по каким признакам можно обнаружить аутизм у ребенка

Емельянцева добавила, что в половине случаев аутизм начинает откатывать назад в возрасте 1,5 года: то есть лепетные слова могут быть в год, но затем они исчезают или же их нет сразу. Вместе с тем она отметила, что когда у ребенка в возрасте двух-трех лет фраз нет, то стоит обращать внимание на другие моменты: