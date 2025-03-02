Белорусский врач сказала, по каким признакам можно обнаружить аутизм у ребенка

Белорусский врач-психотерапевт Татьяна Емельянцева в интервью БелТА сказала, по каким признакам можно обнаружить аутизм у ребенка.
Специалист назвала мифом заявления о том, что аутизм можно диагностировать у ребенка до года.
— Дети с аутизмом до года могут развиваться абсолютно как все и даже могут иметь лепетные слова (в норме — до 10 в год), — пояснила врач.
Емельянцева добавила, что в половине случаев аутизм начинает откатывать назад в возрасте 1,5 года: то есть лепетные слова могут быть в год, но затем они исчезают или же их нет сразу. Вместе с тем она отметила, что когда у ребенка в возрасте двух-трех лет фраз нет, то стоит обращать внимание на другие моменты:
— Откликается ли ребенок на имя, использует ли он указательный жест.
Врач акцентировала внимание на том, что существует скрининговая диагностика онлайн. Так, в том случае, если родители боятся увидеть озвученную проблему, то они могут загуглить M-CHAT-R, где нужно отвечать на вопросы и в конце будет выдано заключение.
— Не про то, что у ребенка есть аутизм, это все-таки удел детских психиатров, а про симптомы аутистического спектра. Такие могут отмечаться у ребенка в возрасте до 3 лет, — подчеркнула Татьяна Емельянцева.
По ее словам, первое, на что следует делать ставку — речевое развитие, затем — коммуникация ребенка.
— Вот он пошел, в годик обычно. Как он ведет себя на детской площадке? Подходит, знакомится с детьми? Ребенку проще познакомиться в подвижных играх. То есть он вовлекается в подвижные игры, но ему трудно, он стесняется подойти. Или даже не интересуется игрой? — поясняет специалист.
Она добавляет, что проблема коммуникации становится очевидной уже в данном возрасте. Вместе с тем врач обращает внимание на то, что родители редко переживают, если ребенок занимается стереотипными играми. К примеру, играет с мясорубкой, выстраивает в ряд машинки, играет только с колесиками и подобное может продолжаться часами или же сутками.
— Стереотипная игра, стереотипные действия — это еще один момент, который может указывать на аутизм, — сказала психотерапевт.
Однако Емельянцева подчеркивает, что все-таки на первом плане именно речь и коммуникация.
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