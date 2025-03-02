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45 населенных пунктов Абайской области под угрозой затопления

АСТАНА, 2 мар — Sputnik. 45 населенных пунктов Абайской области под угрозой затопления, в которых проживают около 4 тысяч человек.

Источник: Акимат Абайской области

Такие данные представили в акимате региона, глава которого Берик Уали проверил уровень воды в реке Аягоз. Она вышла из берегов в марте 2024 года и затопила несколько дворов.

А чтобы предотвратить подобные угрозы, были проведены работы по укреплению берегов реки.

Мы находимся в числе областей с высоким риском затопления. Поэтому необходимо усилить подготовку к паводкам. Рассмотрите возможность расширения русла реки Аягоз и внесите соответствующие предложения.

сказал Уали

В настоящее время наибольшая опасность сохраняется в 20 сёлах Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского и Кокпектинского районов.

экология