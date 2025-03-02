45 населенных пунктов Абайской области под угрозой затопления

Такие данные представили в акимате региона, глава которого Берик Уали проверил уровень воды в реке Аягоз. Она вышла из берегов в марте 2024 года и затопила несколько дворов.
А чтобы предотвратить подобные угрозы, были проведены работы по укреплению берегов реки.
Мы находимся в числе областей с высоким риском затопления. Поэтому необходимо усилить подготовку к паводкам. Рассмотрите возможность расширения русла реки Аягоз и внесите соответствующие предложения.
В настоящее время наибольшая опасность сохраняется в 20 сёлах Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского и Кокпектинского районов.