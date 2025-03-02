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«Салават Юлаев» выиграл у «Адмирала» на мачте во Владивостоке

Уфимская команда заняла третье место в турнирной таблице.

Источник: Комсомольская правда

Уфимская команда «Салават Юлаев» 2 марта со счетом 6:3 выиграла у «Адмирала» из Владивостока в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В команде «Салавата Юлаева» шайбы забросили Данил Алалыкин, Артем Набиев, Скотт Уилсон, Петр Хохряков, Шелдон Ремпал и Джошуа Ливо. Из «Адмирала» — Даниил Гутик, Аркадий Шестаков и Джек Родуолд.

Сейчас «Салават Юлаев» набрал 81 очко, заняв третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» находится на седьмой позиции. В следующий раз «Салават Юлаев» сыграет с «Амуром» в Хабаровске 4 марта.

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