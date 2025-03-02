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В районе Башкирии простились с погибшим в СВО Максимом Богдановым

Он получил несовместимое с жизнью ранение.
Источник: Комсомольская правда

Накануне, 1 марта, в Белорецком районе Башкирии простились с погибшим в СВО 37-летним Максимом Богдановым. Об этом сообщили в пресс-службе района.

Богданов родился в селе Узянбаш, получил образование в Белорецком профессиональном училище № 26, после проходил срочную службу в Ульяновске. Затем работал на БМК и Уральском пружинном заводе.

На СВО ушел в октябре 2022 года, служил в инженерно-саперных и штурмовых войсках. В октябре получил несовместимое с жизнью ранение.

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