Их дом тюрьма: Сколько в Молдове заключенных, осужденных на пожизненный срок

Осужденные к пожизненному заключению содержатся в исправительных учреждениях № 5 и № 17 в Резине. У некоторых из них есть шанс вернуться на свободу при соблюдении определённых условий, предусмотренных Уголовным кодексом и Законом об амнистии. Они должны отсидеть в тюрьме не менее 25 лет, иметь положительную характеристику и низкий риск совершения нового преступления, пишет ipn.md.