Их дом тюрьма: Сколько в Молдове заключенных, осужденных на пожизненный срок

В молдавских тюрьмах пожизненное наказание отбывают 112 человек. Самому младшему пожизненно заключённому 27 лет, а самому старшему — 72 года.
Согласно Уголовному кодексу, пожизненное лишение свободы не может применяться только к несовершеннолетним. Наказание назначается лицам, совершившим исключительно тяжкие преступления, такие как убийство или изнасилование, а также рецидивистам.
Осужденные к пожизненному заключению содержатся в исправительных учреждениях № 5 и № 17 в Резине. У некоторых из них есть шанс вернуться на свободу при соблюдении определённых условий, предусмотренных Уголовным кодексом и Законом об амнистии. Они должны отсидеть в тюрьме не менее 25 лет, иметь положительную характеристику и низкий риск совершения нового преступления, пишет ipn.md.
Со второй половины 2024 года по настоящее время из тюрем были освобождены 6 человек, приговорённых к пожизненному заключению. Четверо были освобождены по Закону об амнистии, двое — в связи с тяжёлой болезнью.
По состоянию на 15 февраля 2025 года в тюрьмах Молдовы находились 5862 человека, из которых 5530 мужчин, 305 женщин и 27 несовершеннолетних.