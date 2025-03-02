Ель со стволом в форме матрешки нашли в белорусской Беловежской пуще

В сообщении сказано, что на территории парка обнаружили ель с причудливой формой ствола. В пресс-службе пояснили: ствол обычно имеет цилиндрическую форму, а у указанной они в виде кегли, или матрешки. Отмечается, что дереву около 45 лет, его высота составляет 22 метра.