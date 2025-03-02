Астроном Еленин: запуском зонда астероид не «разоружить», нужна мощная бомба

— Скорее всего, максимально возможной из тех, которые мы сможем установить на космический аппарат и поднять в космос. Дело в том, что основная сила ядерного взрыва заключается в воздушной ударной волне, которая и разрушает города. Но в космосе нет среды передачи этой ударной волны, так что вся энергия уйдет в излучение. Поэтому большую часть энергии взрыва мы потеряем. Конечно, можно не просто взорвать бомбу у поверхности астероида, а попытаться заглубить ее внутрь объекта. Тогда мы получим ту самую ударную волну, которая будет распространяться в веществе астероида. Однако пока это сделать невозможно, поэтому, скорее всего, может рассматриваться какой-то комбинированный метод, когда космическая ядерная торпеда разгоняется и на скорости в 5−6 км/с бьет по астероиду и заглубляется, насколько она может, благодаря своей кинетической энергии. Скорее всего, объект нельзя будет разрушить полностью и это приведет к появлению на той же орбите осколков размером в метр или десятки метров. Часть из них может выпасть на Землю в виде сильного метеоритного дождя. Так что здесь нужно будет выбрать, что безопаснее: вход в атмосферу одного тела диаметром около 80 м или целого роя тел меньшего размера. Это сложный вопрос.