Астроном Еленин: РФ, Китай и США могут объединиться для создания защиты от астероидов

«Планетарная защита — дело общее, а не отдельной страны. Объединение основных [космических] держав (Россия, Китай, США, Индия — прим. ТАСС) с благой целью защиты всей нашей цивилизации от этой угрозы — потрясающая идея, которая действительно может нас сблизить. И здесь, я думаю, Россия способна внести большой вклад. У нас великие традиции создания космических аппаратов, мы многое сделали впервые, поэтому РФ может взяться именно за проработку и разработку космической подсистемы обнаружения этих объектов», — сказал Еленин.