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Где в Воронежской области отключат свет в марте

Запланированы отключения электроэнергии в 11 районах.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, где в марте пройдут плановые отключения электричества в Воронежской области. Согласно графику, опубликованному на сайте энергосетевой компании «Россети Центр», с 3 по 7 марта отключения света запланированы в 11 районах региона. Работы по техобслуживанию трансформаторных подстанцией, замене проводов и опор линий электропередач пройдут с 8.00 до 17.00.

Под временные ограничения света попадут населенные пункты в Аннинском, Богучарском, Воробьевском, Калачеевском, Каменском, Лискинском, Ольховатском, Подгоренском, Петропавловском, Терновском, Хохольском районах.

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