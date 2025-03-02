Где в Воронежской области отключат свет в марте

Стало известно, где в марте пройдут плановые отключения электричества в Воронежской области. Согласно графику, опубликованному на сайте энергосетевой компании «Россети Центр», с 3 по 7 марта отключения света запланированы в 11 районах региона. Работы по техобслуживанию трансформаторных подстанцией, замене проводов и опор линий электропередач пройдут с 8.00 до 17.00.