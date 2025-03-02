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В Ростовском зоопарке родился детеныш краснокнижного такина мишми

Новорожденного краснокнижного такина изолировали с инфекцией в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовском-на-Дону зоопарке появился на свет такин мишми. Этот вид парнокопытных внесен в Международную Красную книгу. О пополнении сообщает пресс-служба донского зоосада.

— У Бориса и Индиры 12 февраля родился малыш. Это самец с боевым характером: после рождения он самостоятельно встал на ножки, — рассказали в зоопарке. — Пока он находится в отдельном помещении с инфекцией, но как только на улице станет теплее, зоологи разрешат ему гулять в общем вольере.

Как отмечают зоологи, такины мишми являются одним из менее изученных видов животных.

— В дикой природе они населяют леса в горах Индии, Тибете, Непале, провинциях Китая на высоте от 2 до 4,5 км. Несмотря на неуклюжий вид, очень ловко передвигаются по скалам.

Такины мишми вырастают до 130 сантиметров в холке и набирают массу до 350 килограммов. Летом они в основном питаются травой, а зимой ветками бамбука и ивы. В неволе живут до 15 лет.