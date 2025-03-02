В Ростовском зоопарке родился детеныш краснокнижного такина мишми

В Ростовском-на-Дону зоопарке появился на свет такин мишми. Этот вид парнокопытных внесен в Международную Красную книгу. О пополнении сообщает пресс-служба донского зоосада.
— У Бориса и Индиры 12 февраля родился малыш. Это самец с боевым характером: после рождения он самостоятельно встал на ножки, — рассказали в зоопарке. — Пока он находится в отдельном помещении с инфекцией, но как только на улице станет теплее, зоологи разрешат ему гулять в общем вольере.
Как отмечают зоологи, такины мишми являются одним из менее изученных видов животных.
— В дикой природе они населяют леса в горах Индии, Тибете, Непале, провинциях Китая на высоте от 2 до 4,5 км. Несмотря на неуклюжий вид, очень ловко передвигаются по скалам.
Такины мишми вырастают до 130 сантиметров в холке и набирают массу до 350 килограммов. Летом они в основном питаются травой, а зимой ветками бамбука и ивы. В неволе живут до 15 лет.