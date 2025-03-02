В Ростовском зоопарке родился детеныш краснокнижного такина мишми

— У Бориса и Индиры 12 февраля родился малыш. Это самец с боевым характером: после рождения он самостоятельно встал на ножки, — рассказали в зоопарке. — Пока он находится в отдельном помещении с инфекцией, но как только на улице станет теплее, зоологи разрешат ему гулять в общем вольере.