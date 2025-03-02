Новые ограничения продажи алкоголя в общепите введены в Иркутской области

Новые ограничения продажи алкоголя в общепите начали действовать в Иркутской области с 1 марта. Как сообщает служба потребительского рынка и лицензирования региона, речь идет только о заведениях в многоквартирных домах.
— С 1 сентября 2024 года в Приангарье уже действует требование к заведениям общепита в МКД: зал обслуживания должен быть не менее 50 кв. метров, если они продают алкоголь, — уточнили в службе.
Теперь купить алкоголь в «наливайках» можно только с девяти утра до десяти вечера. А в ресторанах, барах и кафе все осталось без изменений.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что предприятия из Иркутской области смогут покрыть часть расходов на перевозку товаров. Уже начался прием заявок от экспортеров.