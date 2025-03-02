МЧС взяло на контроль жалобы на химический запах в двух городах

Закройте окна. Ежедневно проводите влажную уборку в квартире в течение всего периода смога. Постарайтесь обеспечить хорошую вентиляцию воздуха в помещении с помощью кондиционеров или вентиляторов, очистителей воздуха. Пребывание на улице в этот период желательно минимизировать. В утренние часы усиливается концентрация вредных веществ в воздухе. На улице лучше использовать марлевые маски. Маски обязательно носить пожилым людям, детям, а также больным, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, аллергией. После выхода на улицу промывайте открытые участки кожи, нос и горло чистой водой, физраствором или спреями с морской водой. Обильное питье поможет защитить организм от обезвоживания и ускорит процесс выведения токсинов. Следует отдать предпочтение минеральной воде, молочнокислым напиткам, сокам, минерализованным напиткам и кислородно-белковым коктейлям. А вот сладкие газированные напитки лучше исключить. В рационе должна преобладать легкоусвояемая, богатая витаминами пища. Исключите алкоголь и курение.