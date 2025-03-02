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Из-за жалоб на запах в двух городах Башкирии замерили воздух

Жалобы на химический запах поступили из Салавата и Стерлитамака.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате и Стерлитамаке организовали проведение замеров атмосферного воздуха. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

По предоставленным данным, решение принято в связи с поступающими на химический запах жалобами от местных жителей.

В МЧС отметили, что информация доведена до надзорных органов. В ведомстве также дали рекомендацию соблюдать правила безопасности.

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