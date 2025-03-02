В Ростове на продажу за 110 млн рублей выставили прибыльный молокозавод

В Ростове-на-Дону предприниматель продает действующий молокозавод за 109,9 миллиона рублей. Свой бизнес он выставил на продажу на известном сайте с объявлениями.
В карточке указано, что предприятие изготавливает молоко, кисломолочную продукцию и творог — 35 тонн в сутки с возможностью увеличить выработку в два раза. До 150 тонн продукта можно хранить в холодильных и морозильных камерах.
Завод находится в центре донской столицы, имея развитую логистическую структуру, высокий трафик авто- и железнодорожного транспорта.
Площадь предприятия составляет десять тысяч квадратных метров, три тысячи из которых занимают заводские корпуса. Также у входа на территорию завода имеется фирменный магазин.