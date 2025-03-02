В ЦПКиО Волгограда сожгли 8-метровое чучело Масленицы

Как сообщает ИА «Высота 102», на берегу Волги под восторженные возгласы волгоградцев вспыхнуло ярким пламенем 8-метровое чучело Масленицы. Огромная кукла, сделанная из соломы, дерева и ткани, горела с таким треском, что было даже жутковато.
Напомним, тысячи волгоградцев приняли участие в проводах зимы в ЦПКиО. Горожане с удовольствием участвовали в различных конкурсах, забирались на столб, угощались горячей кашей и чаем. На главных аллеях парка наблюдалось настоящее столпотворение.
Завтра, напомним, у православных начинается Великий пост, во время которого, как известно, рекомендуется соблюдать строгость и ограничения не только в питании, но и в образе жизни.