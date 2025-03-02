Какая погода будет в Казахстане 3 марта

В Абайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный утром и днем на юго-западе области порывы 15−20 м/с.
В Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, на юге, востоке, в горных районах области 15−20 м/с, днем на севере, востоке области порывы 23−28 м/с. г. Алматы: 03 марта временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Конаев: 03 марта ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, днем порывы 15−20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Усть-Каменогорск: 03 марта ночью и утром ожидается туман.
В Жамбылской области ожидается снег, днем на севере, юге осадки (дождь, снег), в горных районах снег, низовая метель. На севере, юге, в горных районах ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. Тараз: 03 марта ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). Временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15−20, временами 23 м/с.
В Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15−20, днем временами 23−28 м/с. Талдыкорган: 03 марта ночью и утром временами ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с.
В Костанайской области ожидается снег, днем временами сильный снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман.
В Кызылординской области ожидаются снег, днем осадки. На севере, востоке, в центре области туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем в центре, на востоке области порывы 15−20 м/с. Кызылорда: 03 марта ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15−20 м/с.
В Павлодарской области ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области ожидается туман.
В Туркестанской области ожидаются осадки, гололед, ночью и утром на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на севере, западе, юге, в горных районах области 15−20, днем на горных перевалах области порывы 23−28 м/с. Туркестан: 03 марта временами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
В Алматы переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 3−5 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, осадки, гололед, ночью и утром сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 0−2 мороза.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 2−4 мороза.