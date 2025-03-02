Какая погода будет в Казахстане 3 марта

В Жамбылской области ожидается снег, днем на севере, юге осадки (дождь, снег), в горных районах снег, низовая метель. На севере, юге, в горных районах ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. Тараз: 03 марта ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). Временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15−20, временами 23 м/с.