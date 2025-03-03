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Нижегородки Дина и Арина Аверины победили в шоу «Народный Ледниковый»

Возрастное ограничение: 6+.

Источник: Соцсети

Нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины победили в шоу «Народный Ледниковый».

Дина выступала в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым и заняла с ним первое место. Это же место досталось Татьяне Волосожар и Бориу Крестину.

Арина Аверина каталась на шоу вместе с Владимиром Морозовым. Им досталось третье место, как и еще двум парам.

Второе место заняли Алексей Ягудин и Наталья Саблина.

Известно, что спортсмены, занявшие первое место, выиграли миллион рублей, второе — 500 тысяч рублей, а за третье давали 250 тысяч рублей.

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