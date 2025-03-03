Нижегородки Дина и Арина Аверины победили в шоу «Народный Ледниковый»

Нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины победили в шоу «Народный Ледниковый».
Дина выступала в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым и заняла с ним первое место. Это же место досталось Татьяне Волосожар и Бориу Крестину.
Арина Аверина каталась на шоу вместе с Владимиром Морозовым. Им досталось третье место, как и еще двум парам.
Второе место заняли Алексей Ягудин и Наталья Саблина.
Известно, что спортсмены, занявшие первое место, выиграли миллион рублей, второе — 500 тысяч рублей, а за третье давали 250 тысяч рублей.