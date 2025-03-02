«Это нарушает общественный порядок». Мингорисполком сказал о введении штрафов за мусор, оставленный возле подъезда

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун рассказал в рамках Единого дня информирования, что власти города готовы штрафовать и привлекать к административной ответственности минчан за мусор, оставленный ими возле подъезда. Видео выступления чиновника приводит в своем телеграм-канале агентство «Минск-Новости».
Корзун описал ситуацию, когда жители многоквартирных домов вместо того, чтобы пройти пару десятков метров до контейнера и там выбросить мусор, оставляют его возле своего же подъезда.
— Потом у нас появляются [заявки] через [номер] 115, что у нас грызуны некие бегают, тараканы по квартирам. Такой категории жителей мы пытаемся донести информацию, что не нужно так делать, вот оно воспитание. Что касается штрафных санкций, да, мы планируем это делать. Безусловно, это нарушает общественный порядок, — отметил зампредседателя Мингорисполкома.
Также Олег Корзун описал механизм, к которому намерены прибегнуть власти Минска:
— Сейчас мы рассматриваем [возможность] в части очень развитой Республиканской системы мониторинга общественной безопасности (это видеонаблюдение) устанавливать такие факты и, безусловно, привлекать людей к административной ответственности.
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