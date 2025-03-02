«Это нарушает общественный порядок». Мингорисполком сказал о введении штрафов за мусор, оставленный возле подъезда

— Потом у нас появляются [заявки] через [номер] 115, что у нас грызуны некие бегают, тараканы по квартирам. Такой категории жителей мы пытаемся донести информацию, что не нужно так делать, вот оно воспитание. Что касается штрафных санкций, да, мы планируем это делать. Безусловно, это нарушает общественный порядок, — отметил зампредседателя Мингорисполкома.