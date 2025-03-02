В Ростовской области стоимость картофеля превысила 70 рублей за килограмм

Цена килограмма картофеля в Ростовской области превысил 70 рублей. Это следует из свежей аналитики Ростовстата.
Согласно данным статистического ведомства на 24 февраля, средняя цена килограмма картофеля по региону установилась на отметке в 68 рублей 54 копейки. Если сравнивать со стоимостью, зафиксированной неделей ранее, когда кило корнеплода можно было купить за 65 рублей 20 копеек, то продукт подорожал больше, чем на три рубля.
При этом кило корнеплода по самым низким расценкам можно взять в Миллерове — за 64 рубля 49 копеек. На два с лишним рубля дороже в Сальске — за 66 рублей 80 копеек. Еще выше в Волгодонске и Ростове-на-Дону — по 67,32 и 67,69 рубля. В Шахтах придется раскошелиться на 69 рублей 76 копеек. А дороже всего картошку продают в Таганроге: цена в приморском городе перевалила за 70 рублей и составила 71 рубль 89 копеек за килограмм.
Напомним, судя по последнему отчету Ростовстата, в Таганроге также самая дорогая говядина — ее цена превысила 600 рублей за килограмм.