В Ростовской области стоимость картофеля превысила 70 рублей за килограмм

При этом кило корнеплода по самым низким расценкам можно взять в Миллерове — за 64 рубля 49 копеек. На два с лишним рубля дороже в Сальске — за 66 рублей 80 копеек. Еще выше в Волгодонске и Ростове-на-Дону — по 67,32 и 67,69 рубля. В Шахтах придется раскошелиться на 69 рублей 76 копеек. А дороже всего картошку продают в Таганроге: цена в приморском городе перевалила за 70 рублей и составила 71 рубль 89 копеек за килограмм.