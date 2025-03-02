SHOT: российские туристы пострадали от лихорадки денге на Бали

«Было очень страшно на самом деле, потому что я понимала, что я второй раз просто такой кошмар и ад не переживу. Это просто был, конечно, треш, то есть я прощалась уже, писала в Россию мужу, что не знаю вообще, выживу я здесь или нет, потому что такого я никогда не чувствовала. Слава Богу, что все обошлось, что денге я переболела. Сейчас у меня дикая паника на этих комаров, но надеюсь, что все будет хорошо», — добавила собеседница «Газеты.Ru».