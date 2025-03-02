ХК «Ростов» добыл победу у команды «Торпедо-Горький» в Нижнем Новгороде

Во втором периоде Олег Седанцов удвоил преимущество дончан. А в третьем периоде «торпедовец» Андрей Крутов пробил в ворота Ильи Горбунова, пытаясь нагнать счет — 1:2. Но вскоре ростовчане вернули разницу в две шайбы: за 56 секунд до финального свистка снаряд вбросили в пустые ворота Евгения Цапланова. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу ХК «Ростов». Дончане, которые занимают 20-ю строчку турнирной таблицы ВХЛ, вырвали победу у более сильного соперника, ведь «Торпедо-Горький» занимает пятое место в общекомандном рейтинге.