ХК «Ростов» добыл победу у команды «Торпедо-Горький» в Нижнем Новгороде

Хоккейный клуб «Ростов» одержал победу над «Торпедо-Горький» в Нижнем Новгороде в воскресенье, 2 марта. Это уже третья победа команды подряд в рамках Чемпионата России в Высшей хоккейной лиге.
Ростовчане планомерно увеличивали счет в свою пользу. Так, в первом периоде наш нападающий Данила Соколов броском в одно касание отправил шайбу за спину вратаря хозяев.
Во втором периоде Олег Седанцов удвоил преимущество дончан. А в третьем периоде «торпедовец» Андрей Крутов пробил в ворота Ильи Горбунова, пытаясь нагнать счет — 1:2. Но вскоре ростовчане вернули разницу в две шайбы: за 56 секунд до финального свистка снаряд вбросили в пустые ворота Евгения Цапланова. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу ХК «Ростов». Дончане, которые занимают 20-ю строчку турнирной таблицы ВХЛ, вырвали победу у более сильного соперника, ведь «Торпедо-Горький» занимает пятое место в общекомандном рейтинге.
Следующий матч у ростовчан пройдет во вторник, 4 марта, также на выезде — на льду команды «Рязань-ВДВ». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.