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В начале недели в Башкирии ожидают метели и заносы

Синоптики передали прогноз погоды на 3, 4 и 5 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Башгидрометцентре передали прогноз погоды на начало недели. В республике 3, 4 и 5 марта пообещали метели, снежные заносы и накаты.

В понедельник, 3 марта, ожидают умеренный ветер, а также понижение температуры до-10,-15°. Местами пообещали −18,-23°. Днем спрогнозировали потепление до −2,-7°.

4 марта спрогнозировали сильный ветер и небольшой снег. Температура воздуха ночью −9,-14°, при прояснениях до −19°, днем −1,-6°.

В середине недели, 5 марта, будет гололед, снежные заносы, накаты и гололедицу. Температура воздуха ночью −5,-10°, днем +1,-4°.