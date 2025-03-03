Иркутскстат рассказал, чем торгуют на рынках Иркутской области

Заняты торговлей в основном индивидуальные предприниматели, им отдано 45% всех мест. Фирм представлено меньше — 15%, а ещё 20% — это самые обыкновенные частники. Несмотря на то, что многие предполагают, что свою продукцию продают сами фермеры, это не так — таких всего 11%. Еще меньше тех, кто привозит продукцию с личного подворья — 9%. Причина проста — свою продукцию они предпочитают продавать оптом скупщикам, чьё дело — торговля.