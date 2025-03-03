Иркутскстат рассказал, чем торгуют на рынках Иркутской области

На них одновременно торгуют более 600 продавцов, сообщает Иркутскстат. Больше половины из них работают на универсальных рынках (65%), остальные — на сельскохозяйственных.
Заняты торговлей в основном индивидуальные предприниматели, им отдано 45% всех мест. Фирм представлено меньше — 15%, а ещё 20% — это самые обыкновенные частники. Несмотря на то, что многие предполагают, что свою продукцию продают сами фермеры, это не так — таких всего 11%. Еще меньше тех, кто привозит продукцию с личного подворья — 9%. Причина проста — свою продукцию они предпочитают продавать оптом скупщикам, чьё дело — торговля.
Чего больше на рынках? Конечно, там хватает самого основного, ради чего хозяйки приходят туда с сумками — мяса и птицы — 15%, цельномолочной продукции — 15%. Торгуют овощами и фруктами, рыбой. Но почти каждое пятое место отдано под прочие продукты — крупы, масла, бакалею.
По данным выборочного обследования, объем продаж на рынках существенно вырос, в расчете на одно торговое место выручка составила в среднем 17,4 тыс. рублей в день.