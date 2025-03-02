На Камчатке выявили влияние холодных родников на возникновение гольцов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ученые Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга выяснили, как холодные родники помогли возникновению уникальных гольцов на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«В родниках на центральной Камчатке обнаружено восемь схожих популяций специфических лососевых рыб — золотистого гольца. Исследователи КамГУ им. Витуса Беринга выяснили, что это — потомки проходной мальмы. За тысячи лет эволюции они адаптировались для жизни в родниках, не похожих на камчатские реки, которые мальма использует для размножения и нагула. Специалисты впервые изучили развитие гольцов из родников, расположенных на высоте более 1 тыс. м над уровнем моря», — говорится в сообщении.
Популяции золотистого гольца распространены как на Центрально-Камчатской низменности, так и высоко в горах Срединного хребта. В бассейне реки Кенсол две популяции обитают в ключах на высоте более 1 тыс. м над уровнем моря, где родники питаются талыми водами ледников и накопленным за зиму снегом.
«Главная особенность среды обитания этих рыб — постоянная температура воды. Если у обычной мальмы развитие икры зимой происходит при средней температуре 0,4°С, а летом вода в местах жизни мальков прогревается до 10 , то в родниках температура круглый год держится в диапазоне от 2 до 4°С», — рассказал руководитель исследования, научный сотрудник лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга, доктор биологических наук Евгений Есин.
Генетический анализ показал, что популяции золотистого гольца из разных частей бассейна реки Камчатки возникали независимо в каждом роднике. В верхнем течении реки это произошло более 6 тысяч лет назад, в начале голоцена, а в нижнем течении — значительно позже. Сейчас все популяции генетически обособлены от предковой мальмы.
Результаты исследования.
Исследователи провели серию лабораторных экспериментов, изучая особенности эмбрионального развития золотистого гольца, и обнаружили, что эмбрионы этих рыб адаптировались к специфическим условиям среды за счет замедленного развития и экономного расходования тиреоидного гормона.
Все обнаруженные популяции характеризуются небольшими размерами особей, медленным ростом и высокой продолжительностью жизни, а также специфическим темным золотистым окрасом. Уровень морфологической и анатомической дифференциации тела рыб соответствует значениям предковой мальмы. Эффективная численность каждой популяции оценивается в несколько сотен особей.
Особое внимание ученые уделяют вопросам сохранения обнаруженных популяций. «Эти рыбы являются носителями уникального генофонда со специфическими адаптациями. Каждая популяция различается показателями генетического разнообразия и степенью дифференциации от предка», — отметил Есин.
В природе эмбрионы золотистого гольца отличаются высокой естественной смертностью, что, вероятно, связано с авторегуляторными механизмами поддержания оптимальной плотности населения рыб в небольших родниках. В лабораторных условиях до стадии вылупления удалось довести около половины оплодотворенной икры.
«Находки подобных изолированных популяций помогают нам лучше понять природу Камчатки. В этих маленьких родниках, словно в естественных лабораториях, мы можем наблюдать, как происходит эволюция, как рыбы приспосабливаются к жизни в экстремальных условиях. Такие исследования — ключ к сохранению биологического разнообразия нашего региона», — отмечает и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Ребковец.