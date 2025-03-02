На Камчатке выявили влияние холодных родников на возникновение гольцов

«В родниках на центральной Камчатке обнаружено восемь схожих популяций специфических лососевых рыб — золотистого гольца. Исследователи КамГУ им. Витуса Беринга выяснили, что это — потомки проходной мальмы. За тысячи лет эволюции они адаптировались для жизни в родниках, не похожих на камчатские реки, которые мальма использует для размножения и нагула. Специалисты впервые изучили развитие гольцов из родников, расположенных на высоте более 1 тыс. м над уровнем моря», — говорится в сообщении.