Полиция задержала мужчину, стрелявшего в охранников мытищинского ТЦ

«В момент стрельбы непосредственно в здании меня не было, в этот момент я подходила к зданию и увидела толпы людей, бегущих из ТЦ. Люди бежали в огромном количестве, все плакали, бежали в панике и без курток. Я и мама спросили, что случилось у девушки, которая бежала оттуда в панике, она ответила, что в торговом центре стрельба, стреляли несколько раз. Далее две плачущие девочки также без одежды лет 11−12 рассказали нам, что слышали выстрелы и в панике убежали с остальной толпой. Видела машины Росгвардии», — рассказала «Газете.Ru» очевидица случившегося Алина (имя изменено).