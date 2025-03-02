Жители Башкирии увидят Венеру, Меркурий и серп Луны

Сегодня, 2 марта, жители Башкирии смогут наблюдать уникальное небесное явление. По информации Уфимского планетария, можно будет увидеть Венеру, Меркурий и серп Луны.
Около 19:30 Венера будет с правой стороны от спутника Земли. Меркурий же расположится значительно ниже.
В планетарии также отметили, что в начале марта будет лучшее время для наблюдения Меркурия. Планета будет видна в течение полутора часов после захода Солнца.
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