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Жители Башкирии увидят Венеру, Меркурий и серп Луны

О небесном явлении сообщили в Уфимском планетарии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 марта, жители Башкирии смогут наблюдать уникальное небесное явление. По информации Уфимского планетария, можно будет увидеть Венеру, Меркурий и серп Луны.

Около 19:30 Венера будет с правой стороны от спутника Земли. Меркурий же расположится значительно ниже.

В планетарии также отметили, что в начале марта будет лучшее время для наблюдения Меркурия. Планета будет видна в течение полутора часов после захода Солнца.

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