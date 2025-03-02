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«Оскар-2025» с Юрой Борисовым. Онлайн-трансляция

В Лос-Анджелесе проходит 97-я церемония премии «Оскар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия (и держит кулачки за Юру Борисова!).

Источник: Газета.Ру

21:00 Всем привет! В ночь на 3 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе состоится очередная церемония вручения наград премии «Оскар». Впрочем, в этом году ее сложно назвать очередной — впервые в истории на награду в актерской номинации претендует россиянин, а именно Юра Борисов, звезда «Аноры». «Газета.Ru» будет следить за «Оскаром-2025» (в малейших подробностях) в текстовой онлайн-трансляции. Начало — в 02.30 мск.