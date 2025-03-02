В Минске спасатели помогли женщине, оказавшейся с внешней стороны балкона пятого этажа, передает телеграм-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Все случилось в пятиэтажке под номером девять на 2-м Прилукском переулке Минска. Очевидцы сообщили спасателям о том, что женщина находится с внешней стороны балкона.
На месте подразделения МЧС решили разворачивать «куб жизни», а одновременно осуществлять подъем по автолестнице на балкон. Пока один спасатель таким образом поднимался для помощи, второй удерживал женщину от случайного падения. В результате, специалисты затянули ее в квартиру. Женщина не пострадала, а ее передали бригаде скорой медпомощи.
Добавим, что причина необычной ситуации не указывается.
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