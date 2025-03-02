В Минске спасатели помогли женщине, оказавшейся с внешней стороны балкона пятого этажа

На месте подразделения МЧС решили разворачивать «куб жизни», а одновременно осуществлять подъем по автолестнице на балкон. Пока один спасатель таким образом поднимался для помощи, второй удерживал женщину от случайного падения. В результате, специалисты затянули ее в квартиру. Женщина не пострадала, а ее передали бригаде скорой медпомощи.