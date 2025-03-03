Туристические маршруты по партизанским тропам в Крыму: чего не хватает

По мнению Попова, инициатива развивать в Крыму туристические маршруты, которые проходят по так называемым партизанским тропам периода Великой Отечественной войны, безусловно, хорошая, но не новая, и современным организаторам есть чему поучиться на советском опыте.
«Алексей Васильевич Мокроусов, который возглавлял партизанское движение Крыма в период его оккупации в 1941−42 годах, в послевоенный период работал директором туристско-экскурсионного управления. Это была организация, которая занималась внутренним туризмом. И первые маршруты, которые назывались “По партизанским тропам”, “По рубежам обороны”, были разработаны с его участием», — сказал эксперт.
Причем и тогда, и сейчас речь может идти исключительно об активном виде туризма без подъездов на автобусе и отдыха в комфортабельных условиях, отметил он.
«Потому что это места, как правило, не самые посещаемые и населенные. Скажем, в Белогорском районе это его лесная часть, нижняя коса вверх по реке Зуя, и там даже населенных пунктов нет», — пояснил специалист.
В советское время вопрос решался тем, что на основе троп организовывались пешеходные маршруты с турстоянками в виде оборудованных на полянах мест для палаток либо стационарных палаточных лагерей на летнее время, сказал историк. То же можно предусмотреть и сейчас, считает он.
Помимо этого, по мнению Попова, при организации маршрутов партизанскими тропами необходимо создать там что-то вроде военно-исторических лагерей для молодежи. Здесь же можно предусмотреть тренировки по учебной стрельбе, навыкам маскировки и ориентирования на местности, считает он.
«Вот в таком ключе если это прорабатывать, то будет интересно. Потому что на самом деле мест таких партизанских в России много. Но в Крыму климатические условия отличаются, скажем, от Смоленских лесов: у нас все-таки теплее, и ландшафт более богатый. Поэтому это, безусловно, имело бы успех, потому что у нас люди интересуются историей и готовы что-то новое увидеть», — сказал Попов.
Чтобы все было сделано правильно и каждое направление стало перспективным, к организации сети таких турмаршрутов должны привлекаться историки, считает он.
Кроме того, важно восстановить хотя бы некоторые места, где располагались партизанские объекты — землянки, блиндажи и командные пункты, которые изучались в послевоенные годы, добавил эксперт.
«Я видел документы интересные. В 1940-е годы в Крыму активно действовали различные археологические экспедиции, в основном материковые — из Москвы, Санкт-Петербурга — и, конечно, местные крымские. Они партизанские землянки пытались описывать и консервировать. Но потом так сложилось, что именно эти партизанские объекты не были музеефицированы», — сказал Попов.
При этом он не считает, что современные туристические маршруты должны непременно проходить по каким-то конкретным партизанским тропам, потому что «никто их не нумеровал и не утверждал», а крымские партизаны были повсюду.
«Есть какие-то места, где точно проходили партизанские грузы, где были перемещения, взаимодействовали нескольких отрядов. Но по сути дела, это будет новый конструкт, и не обязательно привязываться точно к тропам, нужно привязываться к объектам показа. А что это будут за объекты — вопрос требует серьезной разработки», — подытожил историк.
Напомним, осенью 2022 года в Совмине республики сообщили об открытии нового эколого-патриотического маршрута, протяженностью в Симферопольском и Белогорском лесничествах. Летом 2023 года вдали от крупных городов и трасс, у заброшенной метеостанции на самой большой яйле Крыма — Караби, где в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками партизаны оборудовали свой главынй аэродром, был установлен памятный знак, напоминающий о партизанской «дороге жизни». А в 2024 году в Белогорском районе открылся новый пятикилометровый эколого-просветительский маршрут «Партизанская тропа», проходящий от Нижнего до Верхнего Кок-Асана.