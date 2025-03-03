Туристические маршруты по партизанским тропам в Крыму: чего не хватает

«Вот в таком ключе если это прорабатывать, то будет интересно. Потому что на самом деле мест таких партизанских в России много. Но в Крыму климатические условия отличаются, скажем, от Смоленских лесов: у нас все-таки теплее, и ландшафт более богатый. Поэтому это, безусловно, имело бы успех, потому что у нас люди интересуются историей и готовы что-то новое увидеть», — сказал Попов.