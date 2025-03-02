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В матче «Ростов» — «Динамо» забит первый гол

Футболисты «Динамо» открыли счет в матче с «Ростовом».

Источник: Комсомольская правда

Первый гол забит в матче «Ростов» — «Динамо» в рамках матча 19 тура чемпионата Российской премьер-лиги. Мяч в ворота хозяев отправили гости на 77-й минуте — 0:1.

«Динамовцы» ораганизовали атаку, где Ятимов отбил удар Маухуба, но тут мяч переховатил Гладышев, и от него снаряд прострелил в створ ворот Фомин.

UPD: На 83-й минуте ответный мяч в ворота гостей отправил Мохаммад Мохеби. Из сложной позиции сначала пробил Егор Голенков, отправив с десяти метров мяч в правую стойку, а добил сферу Мохеби, сравняв счет — 1:1.