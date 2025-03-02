Матч «Ростов» — «Динамо» 19 тура РПЛ завершился ничьей

Встреча футбольных клубов «Ростов» и «Динамо» завершилась ничейным результатом со счетом 1:1. Матч 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги только что завершился на домашнем стадионе «желто-синих» — «Ростов-Арене».
В первом тайме команды, несмотря на несколько опасных моментов, не смогли забить. Уже во второй половине матча с разницей в шесть минут москвичи и ростовчане обменялись голами.
Первым, на 77-й минуте, снаряд в створ ворот хозяев поля отправил «динамовец» Фомин. Счет стал 0:1 в пользу гостей.
Затем на 83-й минуте ответил москвичам голом Мохаммад Мохеби, приняв мяч от Егора Голенкова, сравняв счет — 1:1.
С этим же счетом на табло футболистов застал финальный свисток. Обе команды заработали по одному очку. Как результат, «Динамо» с 36 очками поднялся на строчку выше, на четвертую позицию. «Ростов» же остался на месте, не седьмой строчке.