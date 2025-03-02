Автор песен Киркорова и Азизы Юрий Мартынов умер на 68-м году жизни

Причину смерти собеседница агентства не уточнила.
Юрий Мартынов был автором песен для Людмилы Зыкиной, Александра Серова, Николая Караченцова и других. Он является младшим братом советского певца Евгения Мартынова, который скончался в 1990 году. В 2003 году композитору было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России.
В этот же день, 1 марта, российский композитор, поэт и музыкальный продюсер Александр Церпята умер на автовокзале в Барнауле. Ему стало плохо на обратном пути с детского конкурса, где он был в жюри.