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Автор песен Киркорова и Азизы Юрий Мартынов умер на 68-м году жизни

Автор песен Филиппа Киркоров, Азизы и других известных исполнителей, композитор Юрий Мартынов умер 1 марта на 68-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену его соавтора, поэта Андрея Дементьева Анну Пугач.

Источник: Reuters

Причину смерти собеседница агентства не уточнила.

Юрий Мартынов был автором песен для Людмилы Зыкиной, Александра Серова, Николая Караченцова и других. Он является младшим братом советского певца Евгения Мартынова, который скончался в 1990 году. В 2003 году композитору было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России.

В этот же день, 1 марта, российский композитор, поэт и музыкальный продюсер Александр Церпята умер на автовокзале в Барнауле. Ему стало плохо на обратном пути с детского конкурса, где он был в жюри.

музыка