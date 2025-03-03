31 участница борется за титул «Миссис Нижний Новгород 2025»

10-ый по счёту фестиваль-конкурс материнства, красоты и милосердия «Миссис Нижний Новгород 2025» открылся в Нижнем Новгороде 2 марта.
В этом году за корону борется 31 участница в возрасте от 28 до 60 лет, демонстрируя не только свою красоту, но и активную жизненную позицию, материнство и вклад в благотворительность.
Гостями мероприятия стали участницы и победительницы прошлых лет, добившиеся успеха на всероссийском и международном уровнях. Среди них — «Миссис Россия Классик 2020» Алевтина Щербакова, «Гран-при Миссис Россия Мира 2022» Татьяна Пашинина, «Гран-при Миссис Евразия — Планета 2023» Юлия Никитина, «Гран-при “Королева Руси” 2023» Марина Денисова и другие.
Фестиваль призван вдохновлять женщин на новые свершения, подчеркивать их роль в обществе и дарить незабываемые эмоции.
Сегодня состоялась первая благотворительная акция «Смени кастрюлю на корону», где каждая из участница смогла обменять свою кастрюлю на корону участницы. Все кастрюли впоследствии будут переданы в Донецкий детдом.
(16+).