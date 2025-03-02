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Снегопад в Москве продлится всю ночь

Температура воздуха в столице может колебаться от 0 до минус 2 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +5° 3 м/с 24% 762 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Начавшийся вечером в Москве и Подмосковье снегопад может продлиться всю предстоящую ночь, а к утру смениться мокрым снегом. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«В период до 09:00 мск понедельника, 3 марта, небольшой снег, количество осадков от 0,3 до 1 мм, прирост снега — до 1 см», — поясняют синоптики. При этом температура воздуха в столице может колебаться от 0 до минус 2 градусов.

В течение же понедельника снег будет уже преимущественно мокрый, не исключен в отдельных районах и дождь. Столбики термометров покажут от плюс 1 до плюс 3 градусов в Москве и до плюс 4 градусов — по области. Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью 7−12 м/с, местами возможна гололедица.

К слову, последняя стала причиной объявления в столице и Подмосковье желтого уровня погодной опасности, символизирующего на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. Действует он до 21:00 мск среды, 5 марта.

Как сообщили ТАСС в справочных службах столичных аэропортов, снегопад не внес коррективы в график вылетов и прилетов самолетов.