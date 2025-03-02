Снегопад в Москве продлится всю ночь

В течение же понедельника снег будет уже преимущественно мокрый, не исключен в отдельных районах и дождь. Столбики термометров покажут от плюс 1 до плюс 3 градусов в Москве и до плюс 4 градусов — по области. Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью 7−12 м/с, местами возможна гололедица.