Что можно и нельзя делать в день Ярилы 3 марта на праздник Овсянки

Православная церковь 3 марта вспоминает Папу Римского святителя Льва Великого. В народе принято праздновать день Ярилы с Овсянкой. Существует еще одно название — праздник Овсянки. Все дело в том, что птицу овсянку называют вестницей весны.
Что нельзя делать 3 марта.
Не следует грустить, печалиться. Вместе с тем запрещено отказываться от овсяного печенья. Предки верили, что весна может не наступить. День не подходит для того, чтобы делать ремонт. А еще нельзя специально искать птицу овсянку. Это может обернуться неприятностями.
Что можно делать 3 марта.
По традиции, 3 марта принято добавлять в гардероб желтый цвет. Как правило, это могут быть украшения или же шарф. А еще хорошим знаком считалось увидеть птицу овсянку. Это предвещало удачу.
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