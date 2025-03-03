Что можно и нельзя делать в день Ярилы 3 марта на праздник Овсянки

Не следует грустить, печалиться. Вместе с тем запрещено отказываться от овсяного печенья. Предки верили, что весна может не наступить. День не подходит для того, чтобы делать ремонт. А еще нельзя специально искать птицу овсянку. Это может обернуться неприятностями.