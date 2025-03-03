Календарь на 3 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Великий пост к праздникам не относится, однако это одно из важнейших для верующих событий церковного года. В 2025 году он начинается у православных в понедельник, 3 марта. Пост предваряет праздник Пасхи и длится почти семь недель. Все это время верующие не только придерживаются ограничений в питании, но и меняют свой образ жизни. В этот период принято отказываться от излишеств в еде и развлечениях, а сэкономленные на этом средства — жертвовать нуждающимся и на благие дела.