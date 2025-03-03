«Я пришел в профессию актера в бегстве от скуки»

— Попал я на этот фильм, как и все — через кастинг. С режиссером и сценаристом Сашей Фоминым мы уже до этого работали на «Караморе», но никаких подковерных игр, прямого предложения или чего еще не было. Пригласили на пробы, я пришел со своими идеями, Саша вывалил на меня ворох своих. Мне показалось, что всё сложилось, а на следующий день мне написали, что да, будем работать. Помимо того, что меня в этой истории привлек ее режиссер и сценарист, был еще и актерский состав. Никита Ефремов, Мила Ершова — мы давнишние приятели, поэтому поработать вместе было одним большим удовольствием. На съемках было весело.