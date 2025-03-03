Так Егор или Игорь? Как Лёва из «Би-2» обвёл Минюст вокруг пальца и зарабатывает в России миллионы

Поджог у квартиры Лёвы*
Как на днях написал телеграм-канал SHOT, некий неизвестный Пианист поджёг дверь в московской квартире уехавшего из России вокалиста группы «Би-2» Лёвы* за то, что он донатил ВСУ. Ответственность за это взяло на себя движение под названием «Аукцион пальцев».
Там заявили, что Егор Бортник* (так на самом деле зовут музыканта), дескать, «зарабатывал в России, поднялся за счёт русской публики, но, когда началась война, убежал и начал финансировать ВСУ». Поджог назвали «подарком на 23 Февраля». По сведениям канала, жилплощадь за горящей дверью музыкант успел переоформить на бывшую жену.
Как Лёва* Би-2 поддерживает ВСУ.
Похоже, внимание анонимных мстителей Бортник* привлёк очередной порцией откровений, которые на этот раз изливал не в своих аккаунтах в соцсетях, а пранкерам Вовану и Лексусу.
Бортник* рассказывал о финансировании ВСУ. По его словам, на украинцев он потратил более 100 тыс. евро собственных средств. Купил для вояк несколько автомобилей, а если бы зарабатывал больше, то расщедрился бы и на установку HIMARS с пакетом ракет. При этом Лёве* всё равно, будут ли бомбить Москву. Он считает, что Россия уже развалилась.
Похоже на то, что внутри группы назревает раскол. Бортник* признался, что одного человека из группы выгнал за то, что тот меньше остальных поддерживал его русофобские настроения, а ещё жаловался на своего друга — Шуру Би-2. Тот, по словам Лёвы*, постоянно нюхает вещества и в итоге стал «тугодумным». Вряд ли подобное озвученное заявление будет способствовать дальнейшей слаженной работе коллектива.
Он также высказал своё отношение к беглым коллегам — Монеточку*, Noize MC* и Земфиру* назвал «… (ударенными) на всю голову». Особенно досталось последней — на неё Лёва* точит зуб из-за несложившейся коллаборации, на которую, по его словам, группа потратила месяц студийной работы.
Как имена Лёвы* Би-2 спасают его от санкций.
В разговоре с пранкерами музыкант жаловался, что после бегства из страны он потерял около 5 млн долларов. Продал «дорогую квартиру в Москве» и на эти деньги содержал группу. Как оказалось, за границей нет былых доходов — то, что зарабатывает группа, тратится на её содержание. Особую статью расходов составляет съёмка клипов — по словам Лёвы*, на каждый группа тратит от 100 тыс. долларов.
О себе Бортник* говорит, что, несмотря на условное банкротство группы, живёт лучше, «чем среднестатистический российский губернатор», при этом пьёт антидепрессанты и не отказывает себе в алкоголе. Собственно говоря, ряд его громких русофобских выходок в Интернете был сделан под воздействием вишнёвого португальского портвейна — таким образом, по словам артиста, он находит свою точку «отрыва от земли».
Кстати, ранее — в мае 2017 года — его уже задерживала полиция. Это случилось на матче «Спартак» — «Терек». У певца с собой в пакетике обнаружили полграмма подозрительного вещества. Впрочем, тогда на Бортника* лишь составили административный протокол по статье 6.8 КоАП РФ.
Но, возможно, артист лишь прибедняется. Life.ru выяснил, что Лёва Би-2*, как бы странно это ни звучало, иноагент лишь частично — иноагентский статус, как оказалось, не касается его бизнеса в России. Поэтому чисто теоретически группа «Би-2» может по-прежнему в стране выступать, распространять свои «аудиовизуальные материалы» — клипы, песни, книги, рекламные буклеты и афиши —безо всякой маркировки и не нести за это ответственности. Также санкциям не подвергнутся ни организаторы концертов, ни — что важнее — партнёры Шуры и Лёвы* из других сфер бизнеса (чем последние, похоже, успешно пользуются).
Единственный признанный иноагентом участник коллектива в реестре Минюста значится как Бортник Егор Михайлович*. А в российском бизнесе музыкант, судя по всему, участвует как Игорь Бортник — именно так он оформлен в ЕГРЮЛ. Поэтому создаются разночтения, способные поставить любой контролирующий орган в тупик.
Таким образом, де-юре Егор Бортник* и Игорь Бортник — два разных человека, и, похоже, поэтому никаких санкций к последнему Россия не применяет — в том же СПАРКе нет отметок о том, что совладелец ООО «Группа Би-2» является иноагентом и его фирма имеет связанные с этим риски.
Почему получилось два имени, Лёва* уже как-то объяснял в СМИ. Мол, когда он получал израильское гражданство, работники местного паспортного стола взяли да и сменили имя Егор на Игорь по своему усмотрению. Поэтому в России он официально появился под вторым именем и как гражданин Израиля.
Как фирма «Би-2» до сих пор зарабатывает в России.
Но, возможно, музыкант лукавит. О смене имени Лёва* мог попросить сам — в коллективе он такой не один. ООО «Группа Би-2» — российская компания, учредителями которой являются два иностранца — израильтянин Игорь Бортник и гражданин Австралии Би Два Шура. Последний — это тот самый Александр Уман, но в российской юрисдикции он зарегистрирован именно так. Причём Би — это фамилия, Два — имя, а Шура — отчество. Поэтому даже специалистам проверять его деятельность в России проблематично — без точного понимания, что из них что, базы данных могут выдавать ошибку.
В итоге после признания Бортника* иноагентом бизнес по-прежнему работает в России, он не подвержен никаким санкциям и, судя по реестрам, даже не думает закрываться — нет ни заявления владельцев о предстоящей ликвидации юрлица, ни банкротных дел, ни даже претензий ФНС.
Отчётность о работе ООО «Группа Би-2» за 2024 год пока не опубликована, но годом ранее фирма выручила 53 млн рублей. Притом что участники коллектива уже успели сбежать из России и вовсю колесили с концертами по другим странам.
Кто руководит фирмой «Би-2».
С руководством фирмы тоже путаница. С марта 2021 года ООО с многомиллионными доходами бессменно возглавляет некая Анастасия Короткова. Сейчас девушке 34 года, она с Украины, российским паспортом обзавелась лишь в 2020 году. Спустя год после назначения топ-менеджером ООО «Группа Би-2» в Сети она искала работу помощника руководителя с зарплатными ожиданиями в 60 тыс. рублей, а в качестве своего места жительства указывала столичный район Медведково.
У её полной тёзки двушка площадью 50 квадратов, расположенная в Савёловском районе — в современном ЖК «Савёловский сити». Квартира с полностью совпадающими параметрами продаётся прямо сейчас на сайтах недвижимости за 25 млн рублей. Возможно, Короткова может быть номинальным владельцем апартаментов.
Кто ещё может стоять за бизнесом «Би-2».
Как выяснил Life.ru, электронная почта, указанная в её карточке в системе СПАРК, принадлежит другому человеку — тоже выходцу с Украины Денису Тесленко. С ним у Коротковой не только одна почта, но и как минимум общий бизнес — они были соучредителями в одной из ключевых фирм в империи коммерсанта — «Тендер-трейд».
Тесленко — предприниматель, который, по данным украинских бизнес-реестров, сдавал на родине в аренду недвижимость, а также оказывал различные вспомогательные «коммерческие информационные и индивидуальные» услуги.
Здесь в России с его именем связаны 15 юридических лиц с запутанной схемой владения и подчинённости, однако в центре этой бизнес-империи находятся два учреждённых Тесленко фонда с замысловатыми названиями: «Фонд инновационного развития и защиты МСП» и «Фонд содействия развитию МП в строительстве». В обоих он стал учредителем, но позже официально вышел и теперь числится в них советником и уполномоченным представителем. С тех пор в этих юрлицах «учредители не заявлены».
Таким же образом он вышел из большинства остальных своих компаний, однако все они продолжают находиться в орбите фондов и, судя по бухгалтерской отчётности, в них крутятся десятки миллионов рублей.
С началом СВО Тесленко уехал в Грузию, а сейчас, похоже, живёт в Дубае, откуда плотно сидит в местных, а также украинских и грузинских телеграм-чатах, посвящённых валютам и крипте. Недавно через один из них он пытался купить 50 тыс. дирхам (около 1,5 млн рублей) по лояльному курсу и даже обещал рассчитаться наличкой. Стоит отметить, что группа «Би-2», по крайней мере ещё совсем недавно, была частым гостем в ОАЭ, там они выступали как с концертами, так и на частных вечеринках.
Как зарабатывали в России Лёва* и Шура Би-2.
Напомним, Life.ru уже находил непубличные бизнесы Шуры и Лёвы* Би-2. Например, в ЕГРЮЛ зарегистрирована фирма «Тема века», которая оказывает услуги по бронированию билетов на концерты. За 2022 год на продажах она выручила почти 200 млн рублей, а в 2023 году — после бегства музыкантов из России — провалилась в минус на почти 4 млн, а кроме этого потеряла активы на 34,5 млн — возможно, в этот период из юрлица могли вывести деньги.
Владельцем и генеральным директором фирмы является некий Дмитрий Кудрявцев. Де-юре ни сам собственник, ни его фирма никакого отношения к «Би-2» не имеют, однако адрес электронной почты ИП коммерсанта совпадает с указанной в ЕГРЮЛ почтой Шуры Би-2. При этом тем же ящиком пользовались и другие участники «Би-2», директор группы и даже жёны музыкантов — например, супруга Лёвы* Ася Штрайхер.
Телефон Кудрявцева в записных книжках его контактов обозначен как «Дима Би-2», а в дорогих внедорожниках Mercedes-Benz GLS и AMG 63 бизнесмена во время карантина 2020−2021 годов прохожие часто видели Александра Умана. Сам же Кудрявцев кроме записанных на него «мерседесов» владеет скромным Volkswagen Tiguan (а до него ещё более скромным KIA Spectra) и зарегистрирован в обычной панельной девятиэтажке в Восточном Дегунине.
Что говорят эксперты.
Юристы не исключают, что Бортник* сознательно использует разные имена, чтобы избежать ограничений.
— Разницу в имени в документах у одного и того же человека государственные структуры однозначно трактуют как документы двух разных людей, — сообщил Life.ru адвокат Максим Калинов. — Несмотря на то что он присутствует в реестре иноагентов, для его бизнеса, записанного на другое имя, проблем не возникнет — фирма продолжит работать в обычном режиме, санкции применяться не будут. Думаю, это было сделано намеренно — схема в целом известная и не обязательно связанная с перечнем Минюста.
Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов пообещал разобраться с этой неоднозначной ситуацией, чтобы статус иноагента распространялся на все имена Лёвы*.
— Проблема в том, что Минюст не имеет полномочий для того, чтобы дополнительно проверять людей, которые попадают в реестр иноагентов. Составляя его, министерство основывается на документах правоохранительных органов и Генеральной прокуратуры. Насколько они полны — вопрос открытый, — говорит Life.ru председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов. — Понятно, что статус иноагента — явление для России относительно новое, не все механизмы и процедуры отлажены настолько, чтобы система работала без ошибок. Здесь же явная лазейка. Со своей стороны мы в ближайшее время сделаем соответствующие запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.