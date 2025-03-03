Так Егор или Игорь? Как Лёва из «Би-2» обвёл Минюст вокруг пальца и зарабатывает в России миллионы

— Проблема в том, что Минюст не имеет полномочий для того, чтобы дополнительно проверять людей, которые попадают в реестр иноагентов. Составляя его, министерство основывается на документах правоохранительных органов и Генеральной прокуратуры. Насколько они полны — вопрос открытый, — говорит Life.ru председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов. — Понятно, что статус иноагента — явление для России относительно новое, не все механизмы и процедуры отлажены настолько, чтобы система работала без ошибок. Здесь же явная лазейка. Со своей стороны мы в ближайшее время сделаем соответствующие запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру.